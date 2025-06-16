В Тазовском районе в реке обнаружили разлив нефтепродуктов

В Тазовском районе ЯНАО спасатели устраняют последствия ЧП, связанного с попаданием в реку Паюта нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента гражданской защиты, инцидент выявлен в двух километрах от села Антипаюта. Для ликвидации разлива на месте работают спасатели аварийно-спасательного отряда «Ямалспас».

Участок, где были выявлены загрязнения, огорожен боновыми заграждениями протяженностью 100 метров. Для ликвидации разлива была проведена обработка сорбентом территории площадью 1,5 квадратных километра.

Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. О том, как они попали в реку, пока информации нет.

Антипаюта, Елена Васильева

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