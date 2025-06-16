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Понедельник, 16 июня 2025, 13:37 мск

Новости Ямал

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Автолюбитель заплатит сбитому им пешеходу полмиллиона

На Ямале автолюбитель заплатить компенсацию сбитому им пешеходу.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в октябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем нарушил ПДД и по неосторожности наехал на пешехода на нерегулируемом переходе.

Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, а в счет возмещения морального вреда с нарушителя было взыскано 500 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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