Попойка двух ямальцев закончилась ножевым ранением в живот

На Ямале возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 31 мая текущего года в Надыме обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в живот. Добить свою жертву злоумышленник не смог, так как пострадавший смог сбежать из квартиры и обратиться за оказанием квалифицированной медицинской помощи.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления. По ходатайству следователя регионального СК России в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надым, Елена Васильев

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