Росприроднадзор взял на контроль ситуацию с разливом нефтепродуктов на Ямале

Росприроднадзор взял под контроль ситуацию с разливом нефтепродуктов в Тазовском районе ЯНАО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты провели выездное обследование районе Западно-Ноябрьского месторождения. Инцидент сопровождался риском попадания загрязняющих веществ в водные объекты.

«В ходе осмотра отобраны 4 пробы почвы и 3 пробы природной воды. Результаты лабораторных исследований станут основанием для принятия дальнейших мер», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что «Ямалспас» с выходных собирает нефтепродукты в реке в двух километрах от села Антипаюта.

Участок, где были выявлены загрязнения, был огорожен боновыми заграждениями протяженностью 100 метров. Для ликвидации разлива была проведена обработка сорбентом территории площадью 1,5 квадратных километра.

Работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.

Западно-Ноябрьское месторождение – это нефтяная залежь, которая находится на границе двух автономных округов России – Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского.

Этот участок залежи углеводородного сырья принадлежит Надымской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Площадь месторождения небольшая – всего 60 метров квадратных. В его пределах найдено две продуктивные залежи, которые расположены в песчаниках с глинистыми включениями. Лицензия на добычу сырья принадлежит компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Салехард, Елена Васильев

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