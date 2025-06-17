Пьяный ямалец затушил вечный огонь

Ямалец в алкогольном опьянении затушил вечный огонь в Ноябрьске.

Как сообщает пресс-служба СКР РФ по ЯНАО, в Ноябрьске 29 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории «Площади Победы», публично осквернил символ воинской славы России – памятник Павшим воинам в Великой Отечественной войне путем тушения «Вечного огня». В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Санкция ч. 3 ст. 354.1 УК РФ предусматривает штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ноябрьск, Елена Васильева

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