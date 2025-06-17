Тазовские чиновники потратят пять миллионов на календари и чашки

Чиновники Тазовского района потратят 5 млн рубей на календари и чашки. Сувенирную продукцию заказывает администрация Тазовского района.

Муниципальным служащим нужно 2 тыс. календарей. Стоимость одного экземпляра, по расчётам заказчиков, составит порядка 2 тыс. рублей. Дизайн должен предложить исполнитель.

Кроме того, администрации нужно 500 чайных пар из костяного фарфора. Стоимость одной пары составит ориентировочно 2,2 тыс. рублей.

Аукцион по определению поставщика ещё проводится. Итоговая сумма заказа и партнёр чиновников ещё не известны.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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