Ямалец ударом ножа в сердце оставил четырех детей без отца

Ямалец получил 9 лет строгого режима за то, что убил собутыльника в ходе попойки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Надыме в марте 2025 года подсудимый и его знакомый распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, фигурант нанес потерпевшему один удар ножом в сердце. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного в пользу четырех несовершеннолетних детей погибшего компенсации морального вреда на общую сумму 2,2 млн рублей.

Надым, Елена Василева

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