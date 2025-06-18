Пьяный житель Ноябрьска задушил женщину простыней, а потом еще и разбил голову молотком

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело об убийстве женщины.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 июня житель Ноябрьска выпил и в ходе ссоры с сожительницей задушил ее простыней. После этого обвиняемый еще и нанес несколько ударов жертве молотком по голове. Смерть 33-летней женщины наступила на месте происшествия. После совершенного преступления фигурант скрылся, однако в течение суток его местонахождение установили сотрудники правоохранительных органов, которые доставили злоумышленника в следственный орган.

Мужчина задержан следователями СК России в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе следственных действий, фигурант дал признательные показания. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Ноябрьск, Елена Васильева

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