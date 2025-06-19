В Салехарде выпало рекордное количество осадков

В Салехарде выпало рекордное за 71 год количество осадков. В городе зафиксировано 27 мм осадков, что на 3,2 мм больше прошлого рекордного показателя, сообщили в Обь-Иртышском гидрометцентре.

«17 июня в Салехарде перекрыт абсолютный максимум количества осадков и составил 27,0 мм (предыдущий 23,8 мм в 1954 г.)", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, до конца дня 18 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя, грозы и порывов ветра до 25 м/с, напоминает ТАСС.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube