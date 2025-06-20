Учителя на Ямале будут получать деньги за тестирование детей мигрантов на знание русского языка

На Ямале учителям, которые проверяют знание русского языка у детей мигрантов, будут доплачивать. Речь идёт о тестировании, которое проводится при поступлении иностранных граждан и лиц без гражданства в первый класс школы. Решение о доплатах приняли депутаты ЗС Ямала на прошедшем накануне заседании – поправки приняты в закон об образовании.

Размер доплаты пока не назвали – его чиновники установят позднее.

Тестирование мигрантов на знание русского языка ввели федеральные законодатели. Оно стало обязательным с 1 апреля 2025 года.

«Тестирование предполагает проверку навыков говорения, слушания и понимания устной речи, включает лексико-грамматические задания. Со 2 класса проверяют навыки письменной речи, достаточные для освоения образовательных программ», – рассказала депутат ЗС Ямала Надежда Гудкова.

Центры языкового тестирования работают во всех муниципалитетах округа. Первый экзамен для детей мигрантов был проведен 22 мая, его участниками стали 25 человек, рассказали в Заксобрании Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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