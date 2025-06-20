Ямалец вонзил собутыльнику нож в сердце

Следственный комитет на Ямале расследует обстоятельства убийства.

По версии следствия, в Салехарде 19 июня 2025 года подозреваемый распивал спиртные напитки в компании своего 43-летнего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес один удар ножом в сердце потерпевшему. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.

Мужчина задержан следователями СК России в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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