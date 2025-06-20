Ямалец вонзил собутыльнику нож в сердце

Следственный комитет на Ямале расследует обстоятельства убийства.
По версии следствия, в Салехарде 19 июня 2025 года подозреваемый распивал спиртные напитки в компании своего 43-летнего знакомого. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант нанес один удар ножом в сердце потерпевшему. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления.
Мужчина задержан следователями СК России в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»