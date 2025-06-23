Ямалец получил 7 лет и 3 месяца колонии за попытку убить знакомого кухонным ножом

Ямалец получил 7 лет и 3 месяца в колонии за то, что пытался ножом убить знакомого.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в марте 2025 года мужчина распивал спиртные напитки с потерпевшим в квартире знакомого. В ходе возникшей ссоры обвиняемый ударил собутыльника кухонным ножом в левую часть груди. Мужчина не умер, потому чтоо ему вовремя была оказана медицинская помощь.

«Также подсудимый в течение 2025 года злостно уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, что выразилось в его неоднократном совершении им административных правонарушений и самовольном изменении места жительства», – пояснили в окружной прокуратуре.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 4 месяца 24 дня с установлением обязанностей и ограничений. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Салехард, Елена Васильева

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