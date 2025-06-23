Прокуратура по суду забрала права у трех алкоголиков

Прокуратура Пуровского района по суду отобрала права у трех алкоголиков. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что трое местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете в медицинской организации в связи с алкогольной зависимостью.

Указанное является противопоказанием для управления транспортными средствами, создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан.

В этой связи прокуратура обратилась с исками в суд о прекращении прав указанных лиц на управление источником повышенной опасности.

Суд удовлетворил требования прокурора.

Салехард, Елена Васильева

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