Прокуратура по суду забрала права у трех алкоголиков

Прокуратура Пуровского района по суду отобрала права у трех алкоголиков. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что трое местных жителей, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете в медицинской организации в связи с алкогольной зависимостью.
Указанное является противопоказанием для управления транспортными средствами, создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан.
В этой связи прокуратура обратилась с исками в суд о прекращении прав указанных лиц на управление источником повышенной опасности.
Суд удовлетворил требования прокурора.
Салехард, Елена Васильева
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