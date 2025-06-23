Эксперты проведут мониторинг состояния водных объектов Ямала. Речь идет о 28 реках и озерах и о 35 ключевых их участках в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и отдаленных поселках в семи районах округа – Приуральском, Пуровском, Красноселькупском, Надымском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском.

Мониторингом займутся сотрудники Научного центра изучения Арктики и гидрологи МГУ им. М.В. Ломоносова.

Они изучат береговую линию и проведут химический анализ воды и отложений – нет ли в них тяжелых металлов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, сообщают «Вести».

Салехард, Елена Васильева

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