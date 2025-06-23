В Тарко-Сале в режиме повышенной готовности ликвидируют последствия затопления

В Тарко-Сале продолжаются работы по ликвидации последствий весне-летнего половодья. Напомним, что в начале июня Тарко-Сале оказался частично затоплен из-за резкого таянья снега в тундре после потепления. Проблем добавила и местная река, котррая тоже вышла из берегов.

В связи с подтоплением почти сотни домовладений в населенном пункте был введен режим ЧС, проводилась эвакуация людей.

Сейчас режим ЧС снят, но чиновники и спасатели продолжают ликвидацию стихийного бедствия в режиме «Повышенная готовность». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, основные усилия сосредоточены на откачке воды с дач и промышленной зоны, а также на уборке мусора. В работах задействованы 133 человека и 61 единица техники.



Оперативная группа и аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по ЯНАО продолжают круглосуточно работать на местах, обеспечивая откачку воды и контроль за гидрологической обстановкой.



Уровень воды постоянно контролируется в том числе с воздуха с помощью БПЛА и летательного аппарата «Орлан-10». С 2 июня уровень воды в реке Пяку-Пур снизился более чем на метр и составляет 906 см.

Салехард, Елена Васильева

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