Артюхов проверил, как идут летние ремонты в Салехарде

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава окружной столицы Алексей Титовский проверили, как в Салехарде проходят летние работы по ремонту дорог, сетей тепло- и водоснабжения, а также благоустройство дворов.

Как сообщает пресс-служба главы округа, за лето в Салехарде планируют отремонтировать 12 километров дорог. При этом 3,5 километра асфальтовых дорог появятся на улицах, где их исторически не было – Николаева, Лермонтова, Гоголя. В центре города особое внимание уделят внутридворовым проездам, будут обустроены дополнительные стоянки для автомобилей. Весь асфальт, который будет использован в ремонте дорог, произведут в Салехарде.

Также начались работы по ремонту сетей тепло- и водоснабжения. Всего за сезон будет заменено три километра труб. После ремонта сетей приведут в порядок дороги над ними – отремонтируют проезжую часть и тротуары.

По программе «Мой двор» к осени преобразятся дворы пяти домов, где проживают более 500 семей – по улицам Броднева и Зои Космодемьянской. Работы уже в активной стадии. Предусмотрен ремонт прилегающей территории, обновят площадки под ТКО, освещение, фасады и входные группы домов, обустроят детские и спортивные площадки. Во дворах установят системы видеонаблюдения.

Во дворе дома №59 по улице Зои Космодемьянской установят научную игровую площадку. Дети там смогут изучать строение солнечной системы. Конструкции будут оборудованы звуковым сопровождением. Также здесь появятся качели, в том числе для самых маленьких, песочница и набор игровых и развивающих панелей.

«Город готовится к своему 430-летию в сентябре этого года. С начала строительного сезона активно приступили к дорожным работам, благоустройству. Благодаря программе «Мой двор» качество жизни для сотен семей станет гораздо лучше, комплексно обновим несколько дворов. Большой объем работ по ремонту дорог предстоит сделать за лето. Обсудили с главой дополнительное финансирование дорожных работ, чтобы за этот сезон успеть отремонтировать еще больше», – отметил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Елена Васильева

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