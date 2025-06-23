Качели за 32 миллиона рублей поставят в Новом Уренгое

Перголу с качелями в виде волны за 32 млн рублей установят власти Нового Уренгоя. Поставщика нашли на официальном сайте госзакупок, но имя его пока не раскрыто.

В техзадании говорится, что итогом работ является установка перголы с подвесными качелями длиной не менее 60 метров в виде «изогнутой волны». Пергола оснащена подсветкой и подвесными качелями-скамьями в количестве не менее 25 штук. К документации приложен эскиз этой конструкции.

Заказчиком является МКУ «Уренгойская городская специализированная компания».

Качели появятся на пешеходной зоне по ул. Интернациональная в течние 20 дней с момента подписания контракта, то есть ждать их стоит уже в июле.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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