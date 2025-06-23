В Новом Уренгое проведут алкофестиваль

В Новом Уренгое в июле состоится фестиваль виноделов «Виногдад». Его организует ООО «Винология», а власти города считают событие одним из мероприятий в череде праздничных событий к 50-летию города. Презентовал новый фестиваль замглавы города Стас Чернавских в «Север-Пресс».

Мероприятие будет длиться девять дней – с 17 по 27 июля. Туда приедут производители вина из России. Попробовать алкогольные напитки можно будет на набережной озера Молодёжное (она будет открыта после реконструкции).

«Это федеральный фестиваль, который проводит ассоциация виноделов России. Он проводится в разных городах. Когда мы размышляли о том, какие мероприятия могут быть, вопрос гастрофестиваля не стоял – мы понимали, что его нужно проводить. Но они уже были, и хотелось что-то новое. И так случилось, что у нас получился коннект с организаторами фестиваля «Виноград». Мы их пригласили сюда на День оленевода. И они согласились организовать этот фестиваль в Новом Уренгое», – рассказал г-н Чернавских.

По его словам, заявлено более 20 производителей вина, это всё субъекты РФ.

«Будет большое количество лекций от виноделов, от сомелье», – уточнил г-н Чернавских.

«Мы постараемся связать вино и оленину или вино и ямалсьские сиговые породы. В этом тоже стоит задача у организаторов. Это соединение локальных ямальских брендов с брендами виноделия», – заключил чиновник.

Учредителем компании «Винология» в базе данных «Контур Фокус» значится Павел Майоров – бывший гендиректор Корпорации развития в Краснодаре.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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