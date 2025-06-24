Ямальским депутатам предстоит сменить систему выборов мэра Салехарда

Ямальские депутаты обсудили новый закон о принципах организации местного самоуправления. Он вступил в силу 19 июня.

Одно из главных новшеств – изменение системы назначения мэра столичного города. Его теперь во всех субъектах страны должны избирать их числа претендентов, предложенных губернатором.

На Ямале такие поправки пока не внесли в ЗС, однако у законодателей достаточно времени для их принятия. Федеральные коллеги установили переходный период до 15 октября. Не исключено, что новую систему выборов мэра Салехарда определит уже новый созыв Заксобрания Ямала – осенью в регионе пройдут выборы окружных депутатов.

Ещё одно ключевое изменение, которое должны внедрить все регионы страны – переход на одноуровневую систему. То есть отказ от поселковых дум и сосредоточение власти в администрациях районов и городов. Ямалу ничего не придётся менять в этом направлении – регион уже перешёл на одноуровневую систему муницпальной власти.

Все шесть городов были преобразованы в городские округа, а семь районов – в муниципальные округа. При этом в населённых пунктах созданы территориальные отделы районной администрации, следовательно, населению не приходится ездить в районные центры для решения своих вопросов.

Депутат Наталия Фиголь сообщила, что власти провели мониторинг работоспособности такой системы. Люди положительно оценили новую практику, несмотря на опасения, которые были в начале реформы.

«Центральным достижением стал отказ от сложной системы межбюджетных трансфертов между муниципальными районами и сельскими поселениями, что упростило бюджетный процесс. Повышение прозрачности формирования и исполнения бюджета способствовало оптимизации затрат и сокращению расходов на проведение выборов, что позволило направить больше средств на социальные нужды. Эффективность управления возросла за счёт создания единой нормативной базы, исключившей дублирование правовых актов и пересечение полномочий органов власти. Наконец, жителям теперь проще взаимодействовать с органами власти: отпала необходимость обращаться сразу в несколько инстанций. Повысилось качество предоставления услуг гражданам и снижение количества обращений», – отмечают в Заксобрании Ямала.

Участие в мероприятии приняли замгубернатора округа Сергей Климентьев, депутат Госдумы РФ Дмитрий Погорелый, депутаты Заксобрания и некоторые главы.

Салехард, Наталья Ефремова

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