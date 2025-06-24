Ученые забрали из гнезд шесть яиц белых журавлей, чтобы попытаться вырастить птенцов в питомнике

В питомник Окского заповедника доставили шесть яиц белых журавлей. Из них вырастет новое поколение птиц, которые будут выпущены на Ямале для укрепления обской популяции. Экспедиция по сбору материала прошла в Якутии на территории национального парка «Кыталык».

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, специалисты из нескольких регионов, включая Якутию, Москву, Ямал и Рязанскую область в бассейне реки Индигирка нашли шесть гнезд стерхов, из которых изъяли яйца для омоложения родительской группы в заповеднике. Работа велась согласно разрешению Росприроднадзора. При сборе яиц белых журавлей орнитологи придерживались определенной стратегии: из каждой кладки, содержащей два яйца, забирали только одно. Это связано с особенностью биологии стерха – в сезон птица откладывает два яйца, но выживает только один птенец.

«Забирая одно яйцо, ученые дают второму птенцу шанс на выживание в естественной среде, а изъятое яйцо получает возможность дать жизнь новому поколению стерхов под присмотром биологов. Благодаря таким экспедициям питомник Окского заповедника через 2-3 года сможет полностью омолодить и увеличить число своих стерхов-производителей. И тогда у нас на Ямале в Куноватском заказнике можно будет ежегодно выпускать 10-12 белых журавлей для увеличения обской популяции стерха», – рассказал ямальский ученый, участник экспедиции Дмитрий Замятин.

Для изучения состояния популяции стерхов на Ямале в период их миграции, в конце июня будет организована экспедиция в Куноватский заказник. Ученые планируют провести учет как стерхов, так и серых журавлей, обитающих в заказнике и на близлежащих водно-болотных угодьях Шурышкарского района. Главная задача – выявить факторы, которые могут повлиять на численность этих редких видов, и разработать комплекс мер по сохранению и увеличению популяции краснокнижных птиц.

Данные последних лет свидетельствуют о позитивных изменениях: биологи отмечают увеличение числа встреч со стерхами в Шурышкарском и Приуральском районах округа.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube