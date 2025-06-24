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Вторник, 24 июня 2025, 11:34 мск

Новости Ямал

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На Ямале прошел первый этап большой вакцинации от бешенства диких животных

На Ямале завершился первый этап кампании по вакцинации от бешенства диких животных округа. Ветеринары совместно с сотрудниками охраны биоресурсов начали раскладку оральной вакцины для диких животных, направленную на предотвращение вспышек бешенства. В минувшие выходные госветспециалисты работали в Приуральском районе: раскладывали съедобные приманки вдоль дороги Салехард-Надым, вблизи Харсаима, Горнокнязевска, Пельвожа, станции Обской и Харпа, а также на территории природного парка «Ингилор». Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе департамента ветеринарии ЯНАО, всего было разложено 4000 доз – половина от запланированного в этом году количества. Следующий этап раскладки запланирован на осень. Приманки-брикеты абсолютно безопасны для плотоядных животных. При их поедании у животных формируется устойчивый иммунитет к вирусу бешенства сроком на один год. Вакцинация лисиц, песцов и других диких плотоядных снижает риск заражения бешенством домашних и сельскохозяйственных животных, а также человека.

Что касается домашних животных, то их моно бесплатно провакцинироваать в государственных ветеринарных клиниках ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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