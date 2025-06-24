Завершено следствие о пожаре на нефтепроводе, который обошелся в 9 млн рублей

На Ямале завершено следствие по уголовному дело о пожаре на нефтепроводе, который обошелся в 9 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, под следствием оказались два человека. Согласно материалам дела 2 декабря 2024 года старший мастер, который должен был контролировать соблюдение правил безопасности на объекте, нарушил должностные обязанности и не оформил необходимый наряд-допуск для проведения работ. Электрогазосварщик, не имея соответствующего разрешения, самовольно приступил к электрогазосварочным работам на охраняемой территории магистрального нефтепровода в Пуровском районе. В результате на объекте произошел пожар, который уничтожил имущество организации на сумму свыше 9 млн. рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база,в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пуровский, Елена Васильева

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