Подросток нашел банковскую карту и отправился с ней за покупками

На Ямале под суд пойдет подросток, который нашел чужую банковскую карту и отправился с ней на шопинг.

По данным следствия, 13 мая текущего года в п.г.т. Уренгой Пуровского района 17-летний местный житель нашёл чужую банковскую карту. После чего несовершеннолетний посетил различные магазины посёлка и без разрешения владельца карты оплачивал свои покупки. В результате незаконных действий фигуранта собственнику банковской карты был причинен материальный ущерб.

Следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственное управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что кража с банковской карты (банковского счета) является тяжким преступлением. Уголовные дела о таких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, относятся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

В пресс-службе СКР по ЯНАО напоминают: снятие денежных средств с чужой банковской карты либо оплата покупок с ее помощью, без согласия владельца, образуют состав преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Салехард, Елена Васильева

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