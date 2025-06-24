Пуровский глава Трапезников показал коллегам-мэрам торговые палатки и «город в городе»

Выездной совет глав проходит в Тарко-Сале.

Комплексный подход к строительству жилых кварталов продемонстрировал глава Пуровского района Кирилл Трапезников на примере «Южного».

Шесть многоэтажных домов рассчитаны на 876 квартир. В них переезжают более трех тысяч человек из ветхих и аварийных домов. «Мы создали здесь «город в городе». Для нас важно, чтобы семьям, которые переезжают в новый микрорайон, было комфортно. Благоустроили территорию, создали новое общественное пространство – пешеходный променад. Здесь же строим при поддержке компании «НОВАТЭК» современные детский сад и школу, учреждения в шаговой доступности от домов», – сообщил г-н Трапезникв коллегам.

Гости также посмотрели новую арт-резиденцию «Пур».

Ещё одна успешная практика – современные торговые павильоны вместо киосков. «В 2022 году муниципалитетом был построен первый «Пурмаркет». Помещения в нём были переданы в льготную аренду. Он не только объединил местных товаропроизводителей в одном здании, но и повысил качество и уровень услуг для жителей», – уточнили в пресс-службе правительства Ямала.

Главы районов и городов Ямала осмотрели старшую школу. Она рассчитана на 400 учеников. Обучение проходит по пяти профилям: естественно-научному, технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и универсальному.

Завершающим мероприятием выездного Совета глав станет заседание при губернаторе ЯНАО.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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