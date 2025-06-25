На Ямале участникам СВО будут оплачивать протезно-ортопедические изделия

На Ямале военнослужащим теперь будут оплачивать протезно-ортопедические изделия. Новая мера поддержки введена по инициативе правительства региона.

Округ поможет участникам СВО оплатить протезы и ортопедические изделия в случае, если сумма изделия превышает номинал сертификата Социального фонда России. Подать заявление можно будет в профильное ведомство. Срок рассмотрения заявления – не более 15 рабочих дней. Обязательным условием является регистрация по месту жительства на территории округа как на дату заключения контракта, так и на дату обращения.

Ранее при необходимости приобретения протеза часть стоимости оплачивалась Социальным фондом России, оставшуюся сумму платил военнослужащий. Теперь регион компенсирует часть затрат, не покрываемых сертификатом СФР. Окружной департамент соцзащиты населения будет направлять средства напрямую организации, которая изготовила или продала протез. Это значит, что участнику СВО он будет предоставляться бесплатно.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube