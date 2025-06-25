Ямалец с подростком шантажировали односельчанина

Ямалец получил срок в колонии за шантаж, в который он к тому же вовлек несовершеннолетнего.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в апреле 2023 года житель села Аксарка, узнав об аморальном поступке односельчанина, предложил несовершеннолетней знакомой совершить у мужчины вымогательство денежных средств и впоследствии разделить похищенное пополам. Вступив между собой в преступный сговор, фигуранты потребовали у потерпевшего передать им 50 тысяч рублей под угрозой распространения компрометирующих его сведений. Мужчина, опасаясь угрозы, перечислил требуемую сумму на банковскую карту несовершеннолетней, которую осужденные разделили между собой.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Несовершеннолетнюю девушку суд приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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