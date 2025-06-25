Губернатор Артюхов обещал таркосалинцам выяснить причины затопления их домов

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл встречу с жителями подтопленных территорий в Тарко-Сале (Пуровский район). Одной из тем обсуждения стало выяснение причин случившегося ЧП. По словам главы региона, округ обратился в структуры Минприроды, чтобы ведомство оказало помощь. Регион хочет выслушать мнения независимых экспертов о том, почему в этом году река затопила жилые дома, ведь прогнозы были благоприятными. Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что сильное влияние мог оказать полигон для снега, расположенный неподалёку.

«Министерство природных ресурсов, и у них есть подведомственные учреждения. Мы попросили: дайте специалиста, кто может приехать и нам сказать, что сделать, чтобы это не повторилось больше. Специалистов этих подключим, посмотрим хронологию событий, накопление снега, средние температуры. Работу проведём, выясним, почему так произошло», – сказал г-н Артюхов на встрече с жителями. Фрагмент его беседы с таркосалинцами опубликован в телеграм-канале «Пул 89».

Губернатор также отметил, что власти будут заниматься организацией дополнительных водопропускных труб, чтобы избежать затопления в дальнейшем.

ЧП в Тарко-Сале случилось в начале июня. Вода сломала насыпь, затопило район ближних, средних и дальних дач. Для многих такая дача является постоянным местом жительства. Разгневанные пуровчане спросили у чиновников, почему их не предупредили о половодье. В ответ вышедший на онлайн-встречу глава района Кирилл Трапезников сообщил, что район не получал информацию о таком подъёме воды. Прогнозы были иными и они не оправдались.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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