Губернатор Артюхов наградил медалями чиновницу и журналиста из Ноябрьска

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал документ о награждении ноябрян региональными наградами. Две награды получили действующие чиновники. Одну – кандидат в депутаты ЗС Ямала, тележуналист.

Согласно распоряжению главы региона, звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления в ЯНАО» присвоено Ольге Буланкиной – замглавы администрации, начальнику департамента финансов мэрии Ноябрьска. Она отмечена за «многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправления». Г-же Буланкиной полагается единовременная выплата в 150 тыс. рублей.

Другая чиновница – начальник департамента имущественных отношений Любовь Карпалюк – награждена медалью «За гражданскую инициативу». Такой награды она удостоена за «личный вклад в оказание гуманитарной помощи, содействие в организации мероприятий по поддержке военнослужащих и вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи». Вместе с медалью она получит выплату в 100 тыс. рублей. В сентябре 2024 года мэрия Ноябрьска сообщала, что у Любови Карпалюк сын находится в зоне специальной военной операции. Жнщина занимается проектом «ЕдаСпенаZ» – это продукты, витаминные смеси для бойцов. Их заготавливают волонтёры и отправляют на фронт.

За волонтёртво награждён и директор муниципального учреждения – Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ» Максим Солодов. Он получит медаль «За вклад в развитие добровольчества на Ямале». Такая награда предполагает денежное вознаграждение – 100 тыс. рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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