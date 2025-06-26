На Ямале началась централизованная поставка топлива в труднодоступные населенные пункты. Региональный оператор завоза осуществил первые выгрузки в села Шурышкарского, Приуральского и Ямальского районов. Всего в навигационный период этого года в отдаленные поселения округа планируется завезти около 63 тысяч тонн нефтепродуктов, более 13 тысяч тонн угля и свыше тысячи кубометров дров., сообщает пресс-служба окружного правительства.

Эти объемы в полной мере обеспечат потребности предприятий ЖКК в 28 населенных пунктах Красноселькупского, Надымского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского и Ямальского районов до следующей навигации.

«С момента открытия навигации танкерами доставлено почти 14 тысяч тонн нефтепродуктов в Шурышкарский, Приуральский и Ямальский районы. Кроме того, в Шурышкарский район привезли свыше 3 тысяч тонн каменного угля, который предназначен для села Овгорт. Завершена поставка дров для Надымского и Ямальского районов, – пояснил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

Завоз нефтепродуктов реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве правительства округа с ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть». Топливо завозится оператором централизованных поставок АО «Ямалгосснаб» в соответствии с плановой потребностью на основании заявок предприятий ЖКК.

Поставка нефтепродуктов на Ямал проходит в несколько этапов. Сначала ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстромелеющих реках, – Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале, Халясавэй. С июля по август – в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского районов. С конца августа до окончания навигации топливо завозят в населенные пункты северной части округа – Мыс Каменный, Сеяху и Гыду.

Салехард, Елена Васильева

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