Ямальское предприятия по суду заставили прибрать за собой после добычи песка

На Ямале прокуратура потребовала привести в порядок территорию после добычи песка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, ООО «Нова» в 2014-2021 годах существляло разведку и добычу песка на месторождении общераспространенных полезных ископаемых в Приуральском районе.

Вместе с тем по истечении срока пользования участком недр, горная выработка не была ликвидирована.

Природоохранным прокурором был предъявлен иск в суд о возложении на недропользователя обязанности устранить выявленные нарушения.

Судом требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время горная выработка полностью ликвидирована, акт ликвидации подписан уполномоченными органами.

Салехард, Елена Васильева

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