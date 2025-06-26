Ямальское предприятия по суду заставили прибрать за собой после добычи песка

На Ямале прокуратура потребовала привести в порядок территорию после добычи песка.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, ООО «Нова» в 2014-2021 годах существляло разведку и добычу песка на месторождении общераспространенных полезных ископаемых в Приуральском районе.
Вместе с тем по истечении срока пользования участком недр, горная выработка не была ликвидирована.
Природоохранным прокурором был предъявлен иск в суд о возложении на недропользователя обязанности устранить выявленные нарушения.
Судом требования прокурора удовлетворены.
В настоящее время горная выработка полностью ликвидирована, акт ликвидации подписан уполномоченными органами.
Салехард, Елена Васильева
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