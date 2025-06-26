В Салехарде строительная техника оставила без света 9 улиц

В Салехарде 9 улиц остались без электроснабжения в результате аварийного отключения. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Ямала, строительной техникой сторонней организации была повреждена линия электропередачи в районе дома № 5 по улице Зои Космодемьянской, в связи с чем произошло аварийное отключение электроснабжения центральной части города. Ведутся работы по ликвидации последствий.

В результате инцидента без электричества остались жители улиц Зои Космодемьянской, Республики, Матросова, Комсомольской, Чубынина, Мира, Набережной, Гаврюшина, Кирпичной. Восстановление электроснабжения потребителей по резервной схеме займет около часа.

Салехард, Елена Васильева

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