Гендиректор пошел под суд за то, что рабочий упал со второго этажа строящегося здания

В Ноябрьске генеральный директор фирмы оказался под судом за травмы, которые получил его рабочий.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Ноябрьске в сентябре 2024 года обвиняемый допустил потерпевшего к выполнению строительных работ жилого дома по улице Советская без использования страховочного снаряжения. При этом на строительной площадке также отсутствовали какие-либо ограждения. В ходе выполнения работ пострадавший упал со 2-го этажа на землю и получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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