На трассе Сургут-Салехард пять человек погибли в ДТП

В ДТП на трассе Сургут-Салехард погибло сразу пять человек. Как сообщает СКР по ЯНАО, трагедия произошла 28 июня 2025 года около 20 часов местного времени на 297 км автодороги.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Соболь» во время обгона грузовых машин допустил столкновение с автомобилем «Солярис». В результате ДТП пострадало 9 человек.

5 человек погибло на месте происшествия, 2 из них несовершеннолетние. Кроме того, с места происшествия госпитализировано 4 человека, один из которых несовершеннолетний. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, степень тяжести полученных ими травм уточняются.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия и транспортных средств, опрашиваются очевидцы.

В рамках доследственной проверки назначаются необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты проверки постановлены на контроль руководителя регионального следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело.

Салехард, Елена Васильева

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