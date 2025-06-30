На Ямале идет ликвидация четырех лесных пожаров

На Ямале по данным на 30 июня действует 4 лесных пожара. Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, огонь прошел 260,9 гектар, два пожара на площади 112,9 гектар локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении природных пожаров участвуют 91 спасатель Ямалспаса.

Отметим, что 29 июня спасатели Ямалспаса ликвидировали 3 природных пожара на площади 36,3 гектара.



Всего в период пожароопасного сезона 2025 года на территории округа произошло 16 природных пожаров, охвативших площадь 360,1 гектар. Все пожары произошли на удалении от объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов. Переход огня на жилые строения и объекты экономики не допущен.



Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования.

Салехард, Елена Васильева

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