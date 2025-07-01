В Лабытнанги предприниматель подкупил начальника участка коммерческой фирмы

В Лабытнанги в суд ушло уголовное дело о подкупе.

По данным следствия, в период с июля по август 2024 года фигурант получил от индивидуального предпринимателя, с которым его общество заключило договоры на выполнение строительных работ, подкуп в размере 200 000 рублей. Деньги были переданы обвиняемому за приемку отдельных этапов работ и оказание содействия по роду деятельности индивидуального предпринимателя.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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