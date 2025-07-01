Мужчина отметил День работника культуры, а потом побил полицейского

Прокуратура Шурышкарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Мужи.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника полиции).

В суде установлено, что мужчина 25 марта 2025 года отметил свой профессиональный праздник – День работника культуры. После этого он в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома вел себя неадекватно, в связи с чем жильцы дома вызвали полицию.

Прибывшими на вызов сотрудниками полиции он был доставлен в медицинское учреждение для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. После доставления, выражая недовольство законными действиями полицейских, он напал на одного из сотрудников и нанес несколько ударов кулаками в лицо.

Суд виновному назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщает пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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