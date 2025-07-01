На Ямале ИП похитил деньги у АНО

На Ямале СКР пришел к индивидуальному предпринимателю. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства,

в 2024 году в Салехарде фигурант уголовного дела, заключив договоры на поставку товаров с Автономной некоммерческой организацией, преднамеренно не выполнил их условия, похитив денежные средства организации на сумму свыше 3 млн. рублей.

По месту жительства подозреваемого следователями СК был проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, следователями СК проведен обыск по месту жительства бывшего руководителя организации, женщина отрабатывается на причастность к совершению преступления.

Салехард, Елена Васильева

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