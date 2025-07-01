На Ямале действует 9 лесных пожаров

На Ямале за сутки увеличилось количеств природных пожаров. Как сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты населения, по состоянию утро 1 июля в округе действуют 9 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 128,3 гектара, четыре пожара на площади 34,8 гектар локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения отсутствуют. В тушении природных пожаров участвуют 100 спасателей Ямалспаса. 30 июня ликвидировано 5 природных пожаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2025 года на территории округа произошло 26 природных пожаров, охвативших площадь 746,5 гектар. Все пожары произошли на удалении от объектов жизнеобеспечения и населенных пунктов. Переход огня на жилые строения и объекты экономики не допущен.

Для предупреждения новых возгораний ведется ежедневный мониторинг природных пожаров при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия, системы «Лесохранитель» и автопатрулирования.

Салехард, Елена Васильева

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