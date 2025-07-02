Завхоз школы наладила бизнес на закупках

На Ямале завхоз одной из школ наладила бизнес на закупках.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, обвиняемая, являясь должностным лицом в школе в Губкинском, в период с 2015 по 2022 года способствовала заключению 86 контрактов (договоров) с единственным подконтрольным ей поставщиком на сумму более 17 миллионов рублей. За все это женщина что получила взятку в виде денег и различного имущества.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Губкинский, Елена Васильева

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