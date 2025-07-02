На Ямале началась подготовка к новому отопительному сезону

На Ямале началась подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов.

Это целый комплекс мероприятий, который включает в себя проверку и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей. Специалисты проводят диагностику и ремонт оборудования, заменяют устаревшие узлы и агрегаты, обновляют изношенные теплосети. Все это необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период.

«Отопительный период в округе завершился – 30 июня прекращена подача тепла в населенных пунктах Ямальского и Тазовского районов. Эти муниципалитеты традиционно последними заканчивают сезон и первыми его начинают из-за самого северного расположения на полуострове. Мыс-Каменный и Сеяха – единственные села в регионе, где подача тепла пока не прекращена из-за погодных условий. К зиме мы подготовим 217 котельных, 97 водозаборов и 27 канализационных очистных сооружений, а также больше двух тысяч трансформаторных подстанций и других коммунальных объектов», – отметил директор департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО Дмитрий Афанасьев.

В муниципалитетах согласованы программы по текущим и капитальным ремонтам в сфере тепло-, водо-, электроснабжения. В населенных пунктах проводятся мероприятия по промывке и опрессовке инженерных сетей, ремонту котлов и обслуживанию насосного оборудования на котельных. Электросетевые компании проводят ревизию воздушных линий электропередач и ремонт трансформаторных подстанций.

Всего за летний период в округе будет отремонтировано более 108 километров инженерных сетей, в том числе: свыше 34 километров тепловых, больше 27 – водопроводных, около 10 – канализационных и почти 37 километров электрических.

В прошлом году отопительный период закончился 16 июля и начался уже 28 августа. Он прошел безаварийно. Инцидентов, повлекших длительное отключение жилых домов и социально значимых объектов от коммунальных услуг, не зафиксировано, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружного правительства.

Салехард, Елена Васильева

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