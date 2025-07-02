Задиры, отщепы, шороховатости – прокуратуре не понравилось на детских площадках

Прокуратура Лабытнанги совместно с помощником уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе проверила состояние более двадцати детских игровых комплексов, расположенных на территории Лабытнанги и поселка Харп.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на отдельных детских игровых площадках обнаружены дефекты ударопоглащающего покрытия, его отсутствие на некоторых участках, акты вандализма, отсутствие либо повреждение отдельных элементов игровых зон, задиры, отщепы, шероховатые поверхности, повреждения в ограждении площадок.

В этой связи прокуратурой города в адрес главы Лабытнанги было внесено представление об устранении нарушений закона и необходимости привести игровые площадки в надлежащее техническое состояние, исключающее травмирование детей.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

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