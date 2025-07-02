российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 июля 2025, 11:03 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

«Останавливаться запрещено» – водителей предупредили, что у трассы Сургут-Салехард бегает медведь

На Ямале водителей предупреждают о медведе, который бродит вдоль трассы Сургут-Салехард.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, на участке 872 – 889 км (Пангоды-Правохеттинский) необходимо обращать особое внимание на медведя. «Напоминаем, что запрещено останавливаться, выходить из машины и кормить медведей на дорогах. Это опасно для вас, медведь может стать агрессивным и непредсказуемым. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких!» – отметил в своем сообщении Дептранс.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,