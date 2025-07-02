«Останавливаться запрещено» – водителей предупредили, что у трассы Сургут-Салехард бегает медведь

На Ямале водителей предупреждают о медведе, который бродит вдоль трассы Сургут-Салехард.

Как сообщает Дептранс ЯНАО, на участке 872 – 889 км (Пангоды-Правохеттинский) необходимо обращать особое внимание на медведя. «Напоминаем, что запрещено останавливаться, выходить из машины и кормить медведей на дорогах. Это опасно для вас, медведь может стать агрессивным и непредсказуемым. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих близких!» – отметил в своем сообщении Дептранс.

Салехард, Елена Васильева

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