Ямалец купил у врача больничный

Ямалец пойдет под суд за то, что купил больничный.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в 2023 году в Надыме обвиняемый передал врачу коммерческой медицинской организации денежные средства за составление листка нетрудоспособности, освобождающего его от работы, якобы в связи с имеющимся заболеванием. Незаконно полученный лист нетрудоспособности, повлек необоснованную выплату фигуранту пособий по временной нетрудоспособности из средств работодателя и средств федерального бюджета – ОСФР по ЯНАО, что причинило вред интересам коммерческой организации – работодателя и Российской Федерации.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Салехард, Елена Васильева
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