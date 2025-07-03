На Ямале открывают четвертый центр амбулаторной онкологической помощи

На Ямале открывается 4-й центр амбулаторной онкологической помощи.

Подразделение организовано на базе Надымской больницы. Здесь пациенты с онкологическим диагнозом или подозрением на него могут получить широкий спектр специализированной помощи: консультации онкологов, обследования, противоопухолевую терапию в амбулаторных условиях и дневном стационаре.

В новом центре прием ведут три врача-онколога. Для удобства пациентов все необходимые кабинеты, включая процедурный, перевязочный и кабинеты приема врачей, теперь сосредоточены в одном месте – в здании стационара. Ранее прием велся в отделении узкоспециализированной медицинской помощи, а дневной стационар для онкобольных располагался в хирургическом отделении.

«За шесть месяцев 2025 года в Надымском районе выявлено 83 новых случая, из которых 69 – на ранних стадиях. Наиболее часто встречаются рак молочной железы, простаты и щитовидной железы», – рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи в Надыме Анастасия Смирнова.

Надымский ЦАОП стал четвертым в регионе. Аналогичные центры работают в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое, куда пациенты со всего округа направляются в случае выявления заболевания. Вся помощь оказывается бесплатно по полису ОМС.

На Ямале вопросам борьбы с онкологией уделяется особое внимание. В рамках программы диспансеризации проводятся шесть онкоскринингов, направленных на выявление наиболее распространенных злокачественных новообразований. За первое полугодие диспансеризацию прошли порядка 88,5 тысячи человек. В ходе обследований выявлено около 480 случаев заболевания.

С 2021 года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова медицинские работники различных профилей получают выплаты за выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях, для врача она составляет 19 тысяч рублей, для фельдшера – девять тысяч рублей. С момента запуска программы выплаты получили 465 медицинских работников, в том числе 66 врачей – с начала текущего года.

Также в регионе работает проект по генетическим исследованиям для пациентов и их родственников. При обнаружении опухолевого синдрома у пациентов врачи формируют для них программу скрининга и своевременной диагностики злокачественного новообразования, дают рекомендации по консультированию врачами-специалистами, а также ставят их на диспансерное наблюдение.

В прошлом году на базе Новоуренгойской больницы начала работу региональная онкологическая служба, благодаря открытию радиотерапевтического и хирургического корпусов. Врачи применяют самые современные технологии – оперативные методы лечения в комбинации с лучевой терапией. В Новом Уренгое открыто первое на Ямале отделение абдоминальной и торакальной хирургии.

Салехард, Елена Васильева

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© 2025, РИА «Новый День»

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