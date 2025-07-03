Ямалец получил три года условно за покупку наркотиков и остался без телефона

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.
Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Установлено, что в феврале текущего года мужчина приобрел и хранил при себе заказанные через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик, массой более 3 гр.
В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, находящиеся при нем наркотическое средство и мобильный телефон изъяты.
В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
Сотовый телефон был конфискован в доход государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»