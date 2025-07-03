Ямалец получил три года условно за покупку наркотиков и остался без телефона

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Установлено, что в феврале текущего года мужчина приобрел и хранил при себе заказанные через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик, массой более 3 гр.

В тот же день он был задержан сотрудниками полиции, находящиеся при нем наркотическое средство и мобильный телефон изъяты.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Сотовый телефон был конфискован в доход государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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