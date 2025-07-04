Ямальская компания подала в суд на польского контрагента из-за вестибюля

ЗАО «Предприятие Механизация» из Ямало-Ненецкого автономного округа обратилось в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом польского нефтяного концерна Orlen, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Материалы в суд поступили 25 июня, к рассмотрению оно пока не принято.

Арбитражный суд Москвы в апреле по иску ЗАО «Предприятие Механизация» взыскал с концерна Orlen около 5,5 миллиона рублей неосновательного обогащения.

В материалах суда говорится, что предприятие из ЯНАО и компания «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG), которая в 2022 году была поглощена концерном Orlen, с 2002 по ноябрь 2022 года были собственниками смежных помещений в здании на улице Вавилова в Москве. При этом вход в свое помещение польская компания осуществляла через вестибюль, принадлежащий на праве собственности ЗАО «Предприятие Механизация».

Договорные отношения на право пользования вестибюлем между собственниками отсутствовали. В январе 2024 года российская компания направила польской претензию с просьбой возместить денежные средства за фактическое пользование половиной вестибюля. Поскольку польская сторона денежные средства не перечислила, это стало основанием для обращения с иском, который был полностью удовлетворен. Польская сторона в деле не участвовала.

Арбитражный суд Москвы в июле 2024 года прекратил производство по делу о банкротстве PGNiG, возбужденному по заявлению столичной инспекции №36 Федеральной налоговой службы России из-за долга перед бюджетом в размере около 3 миллионов рублей. Заявитель просил ввести в отношении должника локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство в отношении имущества PGNiG, находящегося на территории России. В ходе рассмотрения дела суд установил, что должник ликвидирован в связи с присоединением к Orlen, и прекратил дело о банкротстве.

Польские энергетические концерны PGNiG и Orlen завершили слияние в 2022 году. План слияния компаний предполагал передачу всего имущества PGNiG в обмен на акции Orlen, предоставленные акционерам PGNiG.

Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т.д.

Москва, Елена Васильева

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