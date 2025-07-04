Ямалец издевался над дочерью и угрожал убить жену

Ноябрьским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным следствия, в Ноябрьске обвиняемый демонстрируя нож, неоднократно высказывал угрозы убийством супруге. Кроме того, фигурант длительное время систематически истязал своего малолетнего ребенка. Мужчина наносил побои дочери, создавал психотравмирующие ситуации, нарушающие ее душевное равновесие.

Следователями СК России фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Ноябрьск, Елена Васильева

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