В Лабытнанги и Харпе начался сезон летних капремонтов в многоэтажках

Мэр города Лабытнанги Марина Трескова анонсировала летнюю ремонтную кампанию в многоквартирных домах. «Короткое северное лето – пора капитального ремонта многоквартирных домов в нашем городском округе. Расскажу об этом подробнее.

Перед нами стоит задача привести в порядок 16 многоквартирников (4 в капитальном и 12 в деревянном исполнении).

В Харпе в домах 3 и 5 по ул. Гагарина проводится ремонт внутридомовых инженерных сетей, в Лабытнанги в доме 26 по ул. Школьной обновляется крыша.

Наверняка многие из вас заметили, как идёт процесс преображения нашего «дома-флага» по ул. Первомайской, 27. Ему повезло вдвойне: здесь ремонт проходит сразу по двум программам.

В рамках окружного проекта «Мой двор» обновляется фасад, входные группы, идёт замена окон и дверей. А региональная программа капремонтов позволит отремонтировать крышу.

Исполнение сроков и качество работ контролируются профильными специалистами», – написала Трескова в своем тг-канале. По ее словам, параллельно готовится документация на капремонт еще 26 домов.

Лабытнанги, Елена Васильева

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