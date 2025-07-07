В Надыме по требованию прокурора изменили ценники в двух магазинах

Надымская городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования. Во время рейда в магазинах «Мясной мир» и «Свежее мясо из Сургута» выявлено завышение предельных цен от 1,5 % до 28 % на такие социально-значимые товары как: тушки кур цыплёнка бройлера, рыбу, чай черный байховый листовой, сахар, подсолнечное масло и рис.

Городской прокуратурой внесены представления об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

Цены на продовольственные товары снижены. Нарушителям назначены штрафы на общую сумму 54 тыс. рублей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Надым, Елена Васильева

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