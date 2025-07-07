Ямалец пойдет под суд за нацистское тату

На Ямале мужчина отправляется под суд за нацистское тату.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в декабре 2024 года фигурант, находясь на спортивном мероприятии, публично продемонстрировал на локте правой руки татуировку, сходную с нацистской и неонацистской символикой «Черное солнце», состоящей из 12-ти радиальных «зиг», вписанных в круг. В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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